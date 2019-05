Imágenes inéditas de Chelo Gª Cortés en ‘Supervivientes’: “Me he marcado llegar a la final”

En ‘Sálvame’ hemos conseguido imágenes inéditas de la última hora de Chelo Gª Cortés en ‘Supervivientes’ confesando al concursante Colate su intención de continuar en el concurso. Ante la amenaza de expulsión la colaboradora ha manifestado que aunque le resulta inevitable no “comerse el coco”, prefiere llevarse la sorpresa de una posible salvación. La superviviente parece encontrarse serena y ha expresado a su compañero de isla que no quiere marcharse: “Mi idea es llegar más lejos… Me he marcado llegar a la final”.