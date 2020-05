Chelo Gª Cortés se rompe hablando de la muerte de su madre: "En la isla supe entender por qué quiso irse y la perdoné"

Ana María Aldón se ha roto en ‘Supervivientes’ y ha contado cosas que ni su marido, Ortega Cano, sabía. Muchos no comprenden cómo no le ha contado la dura infancia que vivió a su pareja, pero Chelo Gª Cortés sabe entenderla porque experimentó algo parecido.

También hay cosas que ella no le ha contado a su pareja, lo sabe todo, pero hay situaciones que no ha verbalizado y empatiza con Ana María. Cree que por las características del concurso puedes reflexionar de un modo diferente, con más distancia. De hecho, nos ha contado que no fue hasta su paso por el reality cuando supo entender a su madre, que murió cuando ella era muy pequeña: “En la isla supe entender por qué quiso irse y la perdoné”.