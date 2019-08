Chelo García Cortés sufre un pequeño 'bajón' antes de su intervención: "Voy a tener que estar bastante quietecita"

La colaboradora confiesa que está animada aunque no le "hace gracia" entrar en una clínica. Chelo que ha venido al hospital acompañada por su mujer Marta Roca, dice que la operación no es complicada aunque el postoperatorio es algo lento: "Va a ser un poquito coñazo. Voy a tener que estar bastante quietecita y eso es lo que me produce el bajón".