Chelo García Cortés debe dinero a prestamistas, según Kiko Hernández

“Ya no tiene una deuda con el banco, la tiene prestamistas a los que no han pagado ¿Tú sabes lo que es eso?”, se preguntaba el colaborador de ‘Sálvame’. Además, ha añadido que Chelo no puede contar con lo que haya ganado en ‘Supervivientes’: “¿Qué va a ver ella? Nada porque se lo que Hacienda porque debía casi un millón”.