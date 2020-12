Chelo García-Cortés ha ido varias veces a Cantora, la casa de Isabel Pantoja. Hoy nos ha contado por qué la primera vez que visitó la finca se quedó tan impactada que casi no pudo ni probar bocado.

Algunos de sus compañeros se han sorprendido de que eso le afectase tanto a Chelo, pero Gema López se ha puesto de su parte. Considera que quien no se ha educado en ese mundo taurino y no está acostumbrado puede verse muy sorprendido con algunas tradiciones.

En tono de broma, Antonio Montero le ha preguntado a su compañera si además de sentarla enfrente de los toros le dieron de comer rabo de ese animal. Chelo ha dicho que no, pero ha añadido: “Cada vez que he comido en casa de Isabel Pantoja he comido muy bien”.