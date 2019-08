El cabreo de Rafa Mora con Chelo García Cortés por reactivar la demanda: “Te puedo fastidiar el día a ti y a tu pareja pero me tengo que callar"

Chelo reactiva su demanda contra Rafa Mora

Los compañeros les piden diálogo

Rafa: "Me tengo que callar"

La semana pasada Chelo García Cortés dijo públicamente que había reactivado la demanda contra Rafa Mora por todo lo que el colaborador dijo durante el concurso de Chelo en 'Supervivientes'. La colaboradora ha llamado al programa en directo para hablar sobre su pierna y la intervención a la que se someterá este viernes 23.

Su compañero Rafa ha aprovechado y le ha sacado el tema de la demanda: "Tú dijiste que no había vuelto a tocar el tema y el otro día dijiste que habías vuelto a reactivar la demanda". El colaborador no entiende por qué Chelo ha vuelto a cargar contra él y ha soltado un bombazo: "Yo también quiero hacer una denuncia pública. Me gustaría dirigirme a la Dirección General de Tráfico". En ese momento, Carlota Corredera ha interrumpido a Rafa y le ha pedido que consulte el tema con la dirección de 'Sálvame'.

Tras hablar con el director, Rafa ha entrado con cara seria en el plató y le ha dicho a Chelo: "Decirte que le des las gracias al programa que tanto detestas, que tantas veces has dicho que es una mierda, dale las gracias porque no me dejan decir públicamente algo que si digo te puedo fastidiar el día a ti y a tu pareja, pero da igual, me tengo que callar".