Chelo Gª Cortés se emociona hablando de su operación: "Me vuelvo loca estando inactiva"

Una semana después, los médicos han decidido que operarán a la colaboradora porque parte de la herida sufre una pequeña necrosis. En ‘Sálvame’, el doctor Villanueva ha valorado la situación explicando en qué consiste el injerto de piel al que se va a someter a Chelo y ha estimado que no podrá volver a trabajar hasta finales de septiembre, lo que ha afectado a la colaboradora, que se emocionaba: “No puedo estar tanto tiempo, soy un agobio de enferma, en casa soy un agobio”.

Eso sí, ha dejado claro que no tiene miedo a la intervención, pero no estaba en sus planes una convalecencia tan larga: “Me vuelvo loca de estar inactiva”. De todos modos, aún no sabe cuánto tiempo tendrá de recuperación y nos ha dado los detalles: el jueves se reunirá con el cirujano que le va a opera, el viernes se someterá a la intervención y está previsto que le den el alta ese mismo día.