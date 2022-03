Recientemente había sido Manuel Cortés, su hijo, quien había intervenido en el programa durante la visita de Aguasantas, su exnovia, para pedir respeto por su madre. "Me parece correcto que saquéis el tema, pero no me gusta el modus operandi. No estoy enfadado, un poco molesto, porque sé de buena mano que la tenéis ahí para cuando os conviene. A mí no me conocen por subirme al carro de nadie, guapa, tienes que tener más respeto", le dijo Manuel a Aguasantas.