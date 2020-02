Chiqui se integra al máximo en la exposición de Arco e intenta vender una de sus obras

Chiqui se ha trasladado hasta la Feria Internacional del Arte Contemporáneo para contarnos todos los detalles acerca de las obras de la exposición. Una de las obras que más le ha llamado la atención ha sido la más polémica: un cuadro de Franco que resalta sus “buenas” acciones bajo el título ‘Franco no fue tan malo como dicen’ . “Arco tiene que ser polémico”, le ha dicho Begoña Villacís, Vicealcaldesa de Madrid, en relación a dicho cuadro.

Pero Chiqui ha aprovechado la oportunidad para colocarse como escultura. Al no tener éxito, ha puesto en marcha un plan B: intentar vender su obra más preciada. La mano de obra le ha costado muy poco: un tablero, un palo y… la Chiqui-mierda. No lo ha conseguido, a pesar de que varios visitantes se han interesado por ella ¿El motivo? El precio que le ofrecían no le parecía suficiente.