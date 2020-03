Christofer no quiere ni ver ni hablar con Rubén: "Espero no encontrármelo nunca, me produce rabia"

“No lo he visto nunca pero ni quiero y espero no encontrármelo nunca ”, ha dicho Christofer. Y es que Rubén es tronista de ‘Mujeres y hombres y viceversa’ y puede que se vean por los pasillos: “Que ni se le ocurra pedirme hablar. Es lo que busca, ya lo ha conseguido y está donde quiere”.

A pesar de que dice que no tiene nada que “perdonarle”, el novio de Fani ha asegurado que le da mucha “rabia” por todo lo que pasó. “Llegará un momento en el que todo esto me haga gracia y me olvidaré. Con eso me quedo”, ha explicado.