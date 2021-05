Los colaboradores y David Valldeperas hacen un homenaje a Queen

Las canciones de Queen interpretadas en 'Sálvame'

El asombroso vestuario de los colaboradores acompañaba a una gran banda sonora de Queen, en la que han sonado canciones como: 'We Will Rock You', 'I Want To Break Free', el mítico 'We Are the Champions' o la ya mencionada 'Bohemian Rhapsody', todas ellas cantadas e interpretadas por los tertulianos.