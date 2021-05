Lydia se avergüenza al recordar el momento en el que informó de la muerte del torero

Lydia ha recordado en plató lo ocurrido ese día y ha reconocido que tras saber que se había equivocado al dar esta noticia que no lo pasó nada bien: "Yo esa tarde creí que me moría". Y contesta a los que creen que le hace gracia este tema: "No me lo tomo a broma. Ya he perdido tres veces perdón". La periodista ha explicado que no ha se ha disculpado directamente con José Mari Manzanares hijo, pero que lo hizo a través de su hermana.