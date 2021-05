Con un nudo en la garganta, Loli ha lamentado que ha estado toda la vida "trabajando desde las 5:00 de la mañana hasta las 22:00 de la noche" y que, ahora, en su vejez, no tiene nada, no tiene ni para pagar a alguien que "la ciude y la ayude en la casa" porque Isabel Pantoja no le ha devuelto el dinero que, aprovechando su relación de confianza, un día le pidió.