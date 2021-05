María Patiño sigue sin entender la “distancia” de Rocío Carrasco con su hija: "Se quedó en el día que le dio la paliza"

En el desenlace (aunque todavía queda mucho programa por delante), Rocío Carrasco explicó porque no atendió a las súplicas que su hija, entre lágrimas, le hacía desde la isla de Supervivientes en el año 2020, en plena pandemia: porque no se la creía. Porque se preguntaba por qué le felicitaba el cumpleaños en la televisión, “cuando no lo había hecho en 8 años”: “Puedo decir que algún año no me felicitó ni estando en mi casa”, dijo, con total desconfianza.