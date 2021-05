Anabel Pantoja vs Rafa Mora: los colaboradores opinan

Gema López, por su parte, señalaba a Rafa Mora y aseguraba que lo que le molestó de él fue que negara haber hecho alusión a la cojera de Bernardo Pantoja: “Yo te digo que si a Anabel no la sacamos en ese momento, no sé lo que hubiese hecho”, aseguraba Gema.

“No estoy justificando las formas, pero si a mí me tocan algo que no soy yo y que quiero mucho, soy una persona que no me controlo”, afirmaba Gema López. Lydia Lozano, por su parte, aseguraba que Rafa Mora le negó haber hecho alusión al problema del padre de Anabel.