Algunos colaboradores suspenden el concurso de Mila Ximénez: "No se ha sabido integrar y la gente ha notado que no es la Mila a la que estamos acostumbrados"

Mila Ximénez, durante la última gala de ‘GH VIP’ dijo que creía que sus compañeros de ‘Sálvame’ no estarían apoyándola. Sus compañeros han puntuado su concurso y han sido muy críticos: “No se ha sabido integrar y la gente ha notado que no es la Mila a la que estamos acostumbrados”. Ha habido notas de todo tipo pero, algunos de ellos como Belén Esteban, han tachado de "insuficiente" el concurso de su compañera: "No me ha gustado su concurso". Otros, como Rafa Mora le ponen un 9: "Da muchas horas de contenido".