"Ayer me desahogué contigo, no me bajo del burro de todo lo que dije. Entiendo que algunas personas no me comprendan. A ella la metieron a la cárcel por ser quién era y me moriré hasta que dure el sentido y a la infanta no la metieron porque era la hija del rey. No solo culpo a la prensa, también juzgo a la gente de la calle, pero a raíz de lo que ven es lo que sale", así ha explicado ella cómo se sintió ayer y reacciona al ver sus imágenes viendo la docuserie.