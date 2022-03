Jorge Javier lo tiene claro tras las polémicas declaraciones de Ana María Aldón: "Esta entrevista supone el divorcio"

Sigue Telecinco EN DIRECTO

Ana María Aldón habla abiertamente de su vida íntima con unas polémicas declaraciones

La reflexión de Jorge Javier ante las palabras de la mujer de Ortega Cano

Ana María Aldón ha sorprendido con la entrevista bomba a una famosa revista donde no ha dejado indiferente a nadie con sus polémicas declaraciones.

La entrevista de Ana María Aldón

"Me quise quitar de en medio por culpa de mi familia política", "no le he dicho a Rocío Flores el daño que me ha hecho", "me he sentido menospreciada por mi marido", estas son algunas de las afirmaciones que ha hecho públicas la mujer de Ortega Cano.

Las palabras de la mujer de Ortega Cano sobre su marido

La relación de con su marido es de algo que ya ha hablado con anterioridad en su programa: "Cuando mi marido dijo que Rocío Jurado era el amor de su vida me derrumbé, me sentí menospreciada. A pesar de todo me ha compensado estar con mi marido, por lo que más ha merecido la pena ha sido por mi hijo, que es muy fuerte, pero no solo físicamente, de carácter es igual que su padre".

La reflexión de Jorge Javier

Jorge Javier Vázquez, tras escuchar los titulares sobre el extorero ha reaccionado ante esto: "Esta entrevista supone el divorcio de Ana María". "No deja títere con cabeza, toca todos los frentes", asegura el presentador.

Conchi Ortega Cano habla con 'Sálvame'

Sergi Ferré ha sido quién le ha mandado la portada de la exclusiva de Ana María a Conchi Ortega Cano y explica que a "ella le ha sorprendido" y el reportero ha entrado al portal para intentar hablar con ella. Ha llamado a la puerta y, finalmente Conchi le ha abierto la puerta de su casa a 'Sálvame' y ha explicado cómo se encuentra tras la operación que ha tenido en los últimos días.