Las confesiones más íntimas de los colaboradores de Sálvame: ¿el tamaño importa?

Los colaboradores presentes en plató se han venido poco a poco arriba y han ido haciendo sus confesiones más íntimas. Kiko Matamoros ha recordado que su miembro lo han visto todos porque Gustavo González llevó una imagen. Y Lydia Lozano ha terminado haciendo la gran pregunta: ¿Podemos decir que el tamaño no importa?". Ana Sierra ha dado las claves sobre esto y Kiko Hernández ha bromeado: "Por lo que veo no te ha importado en la vida, por lo que estás preguntando". María Patiño y Carlota Corredera han dado su opinión y Kiko Matamoros ha reaccionado con algunos estudios que se han hecho: "Ahí el tamaño no importa". No te pierdas este momentazo.