Carlota Corredera conectaba en directo desde el plató del programa con la sala en la que esperaba Cynthia y ¿Cuál era nuestra sorpresa? ¡Estaba dormida! Eso sí, ella no lo ha reconocido y decía estar escuchando atentamente...

Cynthia no entiende que Alba la critique por haber hablado de su affaire con Canales en los medios cuando ella también tiene "una trayectoria en televisión", la califica como "desquiciada" en el sentido de que se altera con facilidad y la cuestiona: "No me creo lo de Canales".