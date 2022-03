Anabel Pantoja ha estrenado 'la cápsula' de 'Sálvame' , donde ha podido ver las imágenes de todos los momentos que han marcado su vida y no ha podido terminar hecha un mar de lágrimas cuando se habla de la familia y en especial cuando ha recordado el momento en el que su tía estuvo en la cárcel.

La colaboradora ha recordado todos los momentos que han compartido juntos y relata un día especialmente feliz que se le ha venido a la cabeza junto a Kiko: "Cambiaba lo que no tengo por volver ahí". Tras estos momentos tan emotivos, ha podido ver todas las imágenes del conflicto que ha tenido de manera mediática con su primo, algo que ha hecho que se separen, que ha afirmado sentir "mucha tristeza" y ha reaccionado antes esto: "He intentado estar a la altura siempre".

Anabel Pantoja ha desvelado el consejo que le ha dado a Kiko Rivera sobre su madre Isabel tras la enfermedad de su padre: "Le dije que hay que estar ahí". Y explica el por qué de sus palabras largo y tendido sobre este tema haciendo una comparación con la relación con su padre: "Sé que siempre ha sentido adoración por su madre y no te voy a contar lo que siente ella por él, pero no puedo hacer nada, me encantaría que todo volviera a ser como antes y que disfrute de sus nietos y él de su madre".