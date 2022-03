Anabel Pantoja llama en directo para contestar a Alexia Rivas y aclara el estado de salud de su padre

Alexia Rivas y Anabel Pantoja siguen haciendo cruce de declaraciones entre ellas. La sobrina de Isabel Pantoja contestó a un comentario de la colaboradora sobre Omar y Alexia quiso contestar desde su programa: "Ha cometido un fallo muy grande, ha dejado en evidencia que me tiene una rabia que no me puede ni ver".

Alexia responde a Anabel Pantoja y Kiko Hernández se enfada en directo

Tras escuchar las declaraciones completas de Alexia en 'Ya son las ocho' desde el plató Kiko Hernández no ha podido evitar contestar a la que fuera participante de 'Supervivientes' y es que no le han gustado nada: "A lo mejor tienes razón o no en el mensaje, ¿crees que es el momento? Esta señora está volcada en su padre". Algo que Miguel Frigenti no ha entendido: "No manipules, no le está faltando el respeto".

Anabel Pantoja entra en directo y responde a Alexia

Anabel Pantoja ha querido entrar en directo llamando a Miguel Frigenti tras las palabras de Kiko Hernández en directo y ha querido aclarar por que no le ha gustado nada el comentario de Alexia Rivas: "A mí me choca. Como amiga a mi me parece que ese comentario está fuera de lugar y quise darle el sitio a mi exmarido y al que ha sido el amor de mi vida durante cuatro años". Además, ha querido agradecer a Kiko H lo que ha dicho: "Muchas gracias, Kiko. A mí me duele mi padre, mi madre y Omar".

¿Cómo se encuentra su padre?