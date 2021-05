El consejo de Jorge Javier a Tamara Falcó sobre Iñigo Onieva: "Por mi experiencia con los hombres, déjalo"

Los rumores de una posible deslealtad de Iñigo Onieva a Tamara Falcó suenan desde el pasado fin de semana. La pareja podría no estar pasando por su mejor momento desde el momento en el que Fani Carbajo asegurase que había sido testigo de la infidelidad del diseñador de coches con una mujer a l a marquesa de Griñón , la que se ha enfadado mucho cuando ha sido preguntada por todo esto.

El novio de Tamara Falcó en el punto de mira tras los rumores de una posible deslealtad

Tamara, pese a las informaciones, ha querido subir fotos junto a su novio a sus redes sociales para mostrar cuál es su posición en todo este asunto. Gesto que Laura Fa hace que de más credibilidad a esta noticia: "Algo habrá calado en Tamara cuando ella ha colgado la fotografía". Mientras, Kiko Matamoros ha querido mostrar sus dudas a la versión de Fani: "A mi gente que estaba en la fiesta me dicen que estaba de cachondeo. Yo no sé si viniendo de la fuente que viene es muy creíble la historia, me gustaría que Oriana, que estaba allí, nos cuente qué hay de verdad en este relato".