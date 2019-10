Maite Galdeano cree que su hijo no hace "méritos" para ganarse su cariño y éste le responde: "Los méritos para mi madre son ganar dos realities"

Cristian se siente apartado aunque no quiere hacer “competiciones” con su hermana porque ella sí le apoya pero ha querido mandarle un mensaje a su madre: “Quiero decirle que me tenga más en cuenta y que no tenga tanta distinción”. Pero la "Elegida de Dios" cree que todo esto son “tonterías” y que su hijo no debería hacer caso. Además, cree que es él el que no hace “méritos” para ganarse su cariño. “Los méritos que tiene mi madre es ganar dos realities”, le ha reprochado Cristian.