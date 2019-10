El zasca de Maite Galdeano a Belén Esteban: “Los retoques que te has hecho no te lucen”

Belén Esteban hacía una pregunta que no le gustaba a Maite Galdeano y la aludida respondía con un ‘zasca’ que nadie esperaba: “Entiendo que me hagas esta pregunta porque los retoques que te han hecho no te lucen”; “pues anda que los tuyos, acuérdate cómo viniste con la cara, la suerte que tengo es que tengo un marido con 32 años y mira cómo me tiene”, ha respondido Belén.