Miriam Saavedra y Carlos Lozano no están juntos: "Estamos en un stand by"

La relación de Miriam Saavedra y Carlos Lozano no para de tener altibajos: ya sea por el conflicto con Mónica Hoyos, expareja de Carlos, o por cuestiones personales de su relación. Parecía que todo se había reconducido pero ha vuelto a romperse.

Sin embargo, Lydia Lozano ha resumido el porqué del enfado de Carlos: "No le gusta que salgas tanto ni las compañías que tienes"; "no es que quiera salir sola pero si él no quiere ser partícipe de eso ¿Qué hago?"