Un conmovido Dinio se queda al borde de las lágrimas con el apoyo de Nagore Robles en la casa de ‘GH VIP’

Dinio no conseguía dar crédito a lo que veía. Cuando se ha abierto la puerta de la sala y ha visto a Nagore Robles esperando solo ha podido saludar y escuchar lo que la colaboradora no paraba de decirle.

Dinio, al borde de las lágrimas, se conmovía y le daba las gracias a la colaboradora con un abrazo: “Gracias Nagore me has subido, no me lo esperaba, pensé que estaba mi mujer sola”. De hecho, pedía directamente el apoyo a la audiencia porque ahora tiene aún más claro que quiere disfrutar de su experiencia en el reality.