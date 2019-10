Mila Ximénez se deshace en lágrimas en su encuentro con Kiko Hernández "te quieros", abrazos y consejos

“Me quiero ir”, le ha dicho Mila pero él le ha quitado la idea de raíz: “Estás haciendo un pedazo de concurso si no, no vendría, pero te tienes que tranquilizar, que no te busquen”. Además, el colaborador ha querido transmitirle que desde el pasado domingo está viendo a la Mila que más le gusta: “Esa es la Mila finalista que va a llegar muy lejos, estás haciendo un concurso de diez y lo he hablado con gente muy cercana a ti, están todos muy orgullosos”.