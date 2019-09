'El Pera', amigo de Blanca Fernández Ochoa, lamenta no haber estado a su lado: "Me daría mucha pena no haberla ayudado"

Recuerda que habló con su amiga el pasado 2 de agosto por teléfono, en una conversación en la que parecía que Blanca no tenía muchas ganas de hablar: "Noté que no tenía ganas de conversar mucho tiempo". Las respuestas de la deportista hicieron que 'El Pera' le propusiera una visita a su casa, algo que ella rechazó. Su amigo lamenta no haberse dado cuenta que lo necesitaba en ese momento: "Si se ha ido de forma voluntaria, me daría mucha pena no haber estado a la altura y haberla ayudado".