El cabreo de Edmundo Arrocet: "Estoy alucinando con todo lo que se ha dicho"

Kike Calleja ha podido hablar de nuevo con Edmundo Arrocet tras salir a la luz su ruptura con María Teresa y tras la exclusiva de la presentadora y su hija Carmen Borrego donde no le dejan en muy buen lugar. Bigote se ha mostrado molesto con la prensa y ha dejado clara su postura: "No voy a decir nada hasta que no termine de ver todo. Cuando lo vea, encantado diré lo que quieran. Es feo hablar sin saber las dos verdades". A pesar de asegurar que no está enfadado, ha pedido a los periodistas que le dejen de preguntar por lo mismo, que sean "novedosos". Aún así, el artista afirma que está "alucinando" con todo lo que se ha dicho y ha advertido a nuestro compañero: "Al final me voy a enojar contigo y no quiero".