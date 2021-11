Belén Esteban temía de quién se podía tratar, dado que este término, tratándose de 'Sálvame', no siempre es positivo... Y en este caso ha sido desconcertante: no conocía a la persona que, sin embargo, le enviaba un mensaje de lo más cariñoso.

"¿Quién es? ¡Que no la conozco!", confesaba Belén y se quedaba blanca nada más ver a África en plató. Nuestra invitada llegaba con una tarta y unos globos (ambos con el número 51): "¿No me conoces? ¡No me lo puedo creer! ¡Benidorm! ¡Las calas! ¡Las noches! ¡Las fiestas!"

"Alberto tío, esto no me hace gracia a esta señora no la he visto", se quejaba la colaboradora a la dirección de 'Sálvame' ¡Claro que no la conocía, es una actriz! Todo era una broma y no solo Belén Esteban se quedaba en blanco: "Alberto perdona ¿Es el cumpleaños de Belén y esta es la sorpresa?"