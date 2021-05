Los expulsados le han contado a Anabel Pantoja lo mal que está Omar en ‘Supervivientes’: “Tiene una paranoia”

Anabel Pantoja ha llamado para defender a su chico pero, siendo sincera, también ha dicho que no le ha gustado su comportamiento: “A mí no me gustó la actitud que tuvo, pero también sé que, cuando tiene hambre, no se espera, tiene que comer. Lo que sí me preocupa es que los compañeros que ya han sido expulsados me han dicho que Omar está mal, que ha adelgazado mucho y que tiene la paranoia de que está muy débil”.