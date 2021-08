“¿Y en ese viaje se llevó a los muñecos? Me refiero a los muñecos inanimados, a vosotros ya sé que sí”, preguntaba con cierta sorna Kiko. “Muchas gracias por tus palabras, me puedes llamar muñeco, no me vas a ofender hoy. No, no se llevó a los muñecos, yo nunca he visto a esos muñecos”, contestaba serio Fabián.