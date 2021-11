Además, apuntaba que solo se ha sometido a una cirugía, un aumento de pecho que no pagó porque lo hizo a través de una publicidad. Sí se compró un coche de alta gama, pero de segunda mano, que le costó 24.000 euros.

Sin embargo, no ha podido comprarse una casa, aunque vive de alquiler en una buena zona de Madrid y por su casa paga unos 1.000 euros. “No me gasto el dinero en chorradas y tonterías porque sé qué es pasarlo mal”, aseguraba.