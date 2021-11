Christofer rompe con Fani y ella sale corriendo en su busca tras su amarga 'hoguera final': "Necesito tiempo"

Fani ha sido desleal a Christofer en 'La última tentación' besándose con Julián

Christofer no puede más y decide romper su relación con Fani

Fani y Christofer ajustan cuentas en la hoguera final

Christofer y Fani no han logrado superar juntos 'La última tentación'. Después de haberse dado otra oportunidad tras la infidelidad de ella en 'La isla de las tentaciones 1', la pareja volvió al paraíso con la intención de demostrar que su amor era verdadero a pesar de todas las críticas que habían recibido. Pero, de nuevo, Fani traspasó los límites puestos por Christofer y esta vez él no logra perdonarla.

Los participantes pudieron hablar sobre el beso que Fani se dio con Julián en una 'hoguera de confrontación'. Tras su conversación decidieron seguir en el paraíso para ver a dónde llegaba su historia. Fani le prometió a Christofer que no volvería a faltarle el respeto. Él, impulsado por sus sentimientos, decidió continuar para comprobar si decía la verdad.

Después de esta nueva separación, Fani y Christofer han vivido en villas separadas. Por un lado él no paraba de pensar en si su novia merecía otra oportunidad; y por otro ella intentó compensar el daño que otra vez le había causado.

Era el momento de responder a la gran pregunta: ¿tomaron la decisión correcta en 'La isla de las tentaciones'? Y sobretodo, ¿qué pasará a partir de ahora?

Fani rinde cuentas en la hoguera final con Christofer

Fani era la primera en llegar a la hoguera. Le contó a Sandra Barneda que se había dado cuenta de que Christofer es el hombre de su vida. "Le quiero decir que le quiero mucho, que voy a luchar por él y que le quiero en mi vida", explicó.

Cuando Christofer llegó, no quiso saludarla. Inmediatamente Fani le contó lo mal que había estado pensando en él y terminó por declararse. En ese momento Christofer no pudo contener las lágrimas y se rompió por completo.

"El hecho está hecho. Me lo has vuelto a hacer aquí. Has tenido la oportunidad de oro para demostrar a la gente que nuestro amor es verdadero y lo has vuelto a hacer", le reprochó Christofer a su novia. Fani le aseguró que luchará hasta acabar casándose con él, mostrando además su arrepentimiento: "Ha sido el mayor error de mi vida darle un beso a ese muchacho. Con Rubén fue diferente y te dije que me había gustado y quería quedarme aquí. Pero con Julián yo no he sentido nada", prometió.

La 'pillada' de Sandra Barneda a Fani: "Estas imágenes son de ayer"

Para aclarar todo aún más, la pareja pudo ver las imágenes más importantes de su paso por 'La última tentación'. Además del beso, Christofer señaló "las faltas de respeto" que no pensaba tolerar de Fani, como que tontease con los chicos en la villa.

Fani se justificó ante muchas de esas imágenes diciendo que se trataban de juegos donde participaban todos. Christofer estalló: "¿Eso es un juego? ¡Que me da igual! ¡Que yo no me he rebozado con nadie! ¡Que a mí no me da la gana de comerle el cuello a nadie!", criticó.

Pero más tenso fue cuando Sandra Barneda pilló a Fani en un renuncio. Ante un sensual baile que hizo a Julián, la participante dijo que "las imágenes son de antes" de haber hablado con Christofer en la 'hoguera de confrontación'. Sandra matizó: "Estas son de ayer". Fue la gota que colmó el vaso de Christofer.

Christofer rompe con Fani: "Necesito tiempo"

Tanto Christofer como Fani estaban pasando un trago muy amargo. Pero él se sentía, además, dividido entre su cabeza y su corazón, tal y como reconoció a Sandra Barneda. No quería permitirle a Fani ni una más, pero por otra parte la seguía amando.

Finalmente, el participante decidía irse solo de 'La última tentación', rompiendo así su noviazgo. "Podría haber sido tan bonito. Salir de aquí juntos. Y es que no aguanto más. Yo te lo demuestro día a día y tú lo sabes. Siempre te has cansado de decir que no estás enamorada y ahora me dices esto", le explicó a Fani hecho un mar de lágrimas.

"Yo voy a luchar por ti y por casarnos y estar juntos. Entiendo que estés decepcionado. Lo entiendo perfectamente", aceptó Fani.

Fani sale corriendo en busca de Christofer

Tras despedirse, Christofer se marchó solo por el camino de antorchas teniendo el peor escenario que había imaginado cuando llegó a 'La última tentación'. Por ello, Fani no pudo contenerse y salió corriendo tras él. "¡Christofer, para!", le gritó.