Gema López, sobre Carmen Janeiro: "Le montó un pollo a su hermano de tres pares de narices por no pagarle los estudios a Andrea"

Hay un tema que ha traído cola en el plató de 'Sálvame' es la comparativa de vidas de Julia Janeiro y Andrea Janeiro . Según Belén Esteban, hay hijos de segunda y de primera, "lo que me joroba es que a una se le paguen las tetas y a la otra no se le pague ni la mitad de la carrera", ha incidido.

Eso sí solo ha querido referirse a Jesulín Janeiro y no a María José Campanario, "qué suerte tienes de que tu hija no me deje hablar, si me dejara hablar se te caía la cara de vergüenza", revelaba. Pero hay una persona de la familia que siempre se ha preocupado por la hija de Belén Esteban y esa es Carmen Janeiro, "voy a dar las gracias a la tía de mi hija, a Mamen".