Una vida que, muchos se preguntan, cómo se costea si no se le conoce trabajo y es que todo apunta a que este nivel de vida lo mantienen sus padres, por lo que ha terminado estallando Belén Esteban en plató: "Lo que me joroba es que a una se le paguen las tetas y a la otra no se le pague ni la mitad de la carrera. Aquí si que se ven hijos de segunda, gracias por nada". Declaración de la que no ha querido meter a María José Campanario y solo poner el foco en el padre de su hija: "Qué suerte tienes de que tu hija no me deje hablar, si me dejara hablar se te caía la cara de vergüenza".