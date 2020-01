Karelys Rodríguez rompe su silencio: "No quiero dinero ni fama, solo quiero limpiar públicamente mi imagen"

"Hemos tenido una fuerte amistad hasta ahora. Cuando sacaron las fotos habíamos quedado para tomar algo y Cayetano me llamó y me lo contó todo, no sabía cómo gestionar la situación y decidí aislarme", ha contado. Ademas, alega que lo ha pasado muy mal con toda esta situación porque se han dicho cosas que son "mentira" y ha dejado claro por qué ha decido hablar y aclarlo todo: "He querido dar la cara para explicar cómo es la situación. No quiero dinero ni ser famosa, solo quiero limpiar públicamente mi imagen".