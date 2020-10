Gema López deja algo claro a sus compañeros: "Los límites los pongo y a los míos los tengo como si fuera una loba"

Durante su paso por ‘Quiero dinero’, Chelo Gª Cortés aceptó una pregunta sobre la vida privada de su compañera y amiga, Gema López. Que respondiera o no daba igual, a la afectada ya le molestaba que aceptara la pregunta dado que es muy celosa de su intimidad.

Ya entonces Gema advirtió que Chelo no podría contarlo por dos motivos: porque es tan reservada que no se lo ha contado y, en segundo lugar, porque tampoco hay nada que contar dado que no pasó nada fuera de lo normal.