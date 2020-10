María Patiño pierde la paciencia con Chelo Gª Cortés y se va de plató gritando: “¡Estoy hasta las narices!”

El reproche de Chelo Gª Cortés a sus compañeros de 'Sálvame'

24 horas después, Chelo Gª Cortés ha vuelto más entera y con un reproche para sus compañeros: “No me sentí apoyada por ninguno, tampoco por ti, Jorge, me sentí muy sola”. Y estas palabras han molestado mucho a su amiga María Patiño, que le demostró su apoyo tras finalizar el programa.

María Patiño se enfada con Chelo Gª Cortés

“Te lo voy a decir una vez más, todos los actos, todas las decisiones que has tomado, con independencia de que esté de acuerdo o no, he estado a tu lado”, le recordaba su compañera: “Nunca en la vida, jamás, te he hecho sentir que eres diferente o peor persona”.