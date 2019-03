El origen de las 'balas' de María Lapiedra contra Gema López: así empezó todo

telecinco.es

La relación de Gustavo y María, la polémica mediática y la forma del paparazzi de gestionarla ha tenido consecuencias colaterales. La relación con sus antes íntimas amigas Gema López y María Patiño se ha visto afectada y es que las declaraciones de María Lapiedra también han estado dirigidas contra ellas. La última ‘bala’ ha sido contra Gema López, quien apoyara a Gustavo el día en que todo empezó… Pero ¿Qué ha pasado desde entonces?

El origen de todo

había sido desleal durante años con María Lapiedra. En ese momento le acompañaban dos personas: el presentador, Jorge Javier Vázquez, y su gran amiga, Gema López. Sin embargo, la forma de abordar la separación mediáticamente ha separado a los amigos y es que gran parte del entorno del paparazzi dijo poco después que no lo reconocía. Mucho ha llovido desde el 13 de diciembre de 2017. Aquel día, un roto Gustavo González confesaba entre lágrimas la separación de su mujer y que leEn ese momento le acompañaban dos personas: el presentador, Jorge Javier Vázquez, y su gran amiga,Sin embargo, la forma de abordar la separación mediáticamente ha separado a los amigos y es que gran parte del entorno del paparazzi dijo poco después que no lo reconocía.

Los problemas empezaron en menos de un mes

Los primeros roces no tardaron en surgir. En menos de un mes saltó la noticia: María quería quitarse el DIU lo que hacía saltar las alarmas: ¿Querían ya ser padres? Al parecer, María le dijo a Gustavo que era por otro motivo, se lo contaba a Gema López al oído y ella saltaba de su silla: “¿Tú te crees todas las chorradas que te cuenta esta mujer?”.

Los amigos, frente a frente

Bromas aparte, la situación se fue torciendo. La separación de Gustavo se complicaba, él llevaba mal ser personaje, las declaraciones de María Lapiedra se lo ponían difícil y sus amigas le pedían que pusiera límites. Y es que el equilibrio era complicado: Gustavo, además de ser colaborador, pasaba a ser personaje y sus amigas seguían siendo colaboradoras, con lo que pasaban a estar enfrente y no al lado: “Es de los temas que más me han costado, he intentado entender la nueva postura de Gustavo que no es solo colaborador, solo espero que mi amigo siga entendiendo la mía”.

La "decepción" de Gema

Y no se entendieron. Gustavo se iba demacrando a medida que la polémica crecía y la relación con sus amigas se deterioraba: “Si me excedo no soy buena amiga, si me quedo corta no soy colaboradora, no quiero ser desleal”. La colaboradora tenía una sensación de “decepción” porque creía que Gustavo no se protegía a sí mismo, le recordaba sus advertencias con respecto a cómo manejar la polémica que, a su juicio, alimentaba María pero él negaba.

“Ya no le conozco”

Pasaban los días y empezó a hablarse de la exmujer de Gustavo. La aludida advirtió que demandaría a María Lapiedra si volvía a nombrarle y Gema López interpretaba la situación. Entendía la postura de Toñi y no la de Gustavo que, a su juicio, no supo gestionar su separación en casa y lo hizo en la televisión: “Ya no le conozco”, decía.

“¡Que se ponga a currar!”

Y llegó un momento en que los ataques de María Lapiedra empezaron a dirigirse contra las amigas de Gustavo (tanto contra Gema como contra María Patiño). Que si no las iba a invitar a la boda, que si solo eran “compañeras de trabajo”… el colaborador intentaba restar importancia a estas palabras, los colaboradores le pedían que diera su sitio a sus amigas y las aludidas, aunque optaban por el silencio primero, decían después: “¡Que se ponga a currar!”

La difícil postura de Gustavo

La polémica con la boda continuaba y Gustavo no tomaba una posición clara. Decía estar molesto “con todo”, pero parecía estar más del lado de su chica: explicaba que las diferencias con sus amigas eran salvables pero su tibieza no terminaba de gustar…

“Lapiedra se va feliz y nosotras amargadas”

El equilibrio acabó por estallar. Jorge Javier Vázquez reprochaba a las colaboradoras que se pusieran en contra de la pareja por información que manejaban por detrás y que silenciaban por delante y Gema López respondía: “Cuando viene María Lapiedra, el tema somos los demás y estoy cansada del rebote. María se va feliz, Gustavo está con quien quiere y las que tenemos cara de brujas nos vamos amargadas y ya que cada uno se haga lo que se tenga que hacer”.

La sombra de la traición

Y, meses después, la sombra de la duda empezó a recaer sobre Gustavo. Kiko Hernández le echó de plató porque supo que le había traicionado vendiendo unas fotos de él en su nueva casa y, días después, nos daba más nombres de presuntos traicionados: “Gema López, María Patiño, Belén Esteban y Terelu Campos”. Sin embargo, el paparazzi lo negaba vehementemente y recordaba que en más de una ocasión les había protegido.

La ruptura también les dividió

El tiempo pasó y llegó la ruptura de Gustavo y María. Ambos la anunciaban (por separado y en sendas exclusivas), esto volvió a generar la polémica con los colaboradores y Gema pedía a su amigo: “Enmierdáis’ al resto y vosotros seguís pactando de la mano, conmigo no contéis para esto”.

La “última bala”

“última bala” pero En su última exclusiva, María Lapiedra ha vuelto a arremeter contra Gema López. Habló de su separación y de un supuesto ‘lío’ de Gema con un compañero de trabajo hace años pero ella mantuvo su postura: lo que tenga que hablar con Gustavo, lo hará en privado y en cuanto a María esta es lapero a ella no le hiere.