Gema López y María Patiño responden a los dardos de Chelo Gª Cortés: “De valiente no tiene nada”

Chelo Gª Cortés se ha 'enzarzado' desde Honduras con sus compañeras y hasta ahora amigas, María Patiño y Gema López. Durante su paso por 'Supervivientes', la periodista ha echado mucho de menos a Belén Esteban pero no tanto a sus amigas y les ha lanzado un dardito: “Me ha dolido tanto el último mes que pasé en ‘Sálvame’ que a quien menos he echado de menos es a ellas”.

Y, desde el plató de ‘Sálvame’, las aludidas han respondido alto y claro. “Ni me sorprende ni me duele”, ha dicho Gema López que no cree que venga una Chelo nueva como ella misma dice sino que es la de siempre “que se atreve con las de siempre”. Además, dice que aunque Chelo cree que ha ido por valor a ‘Supervivientes’, en realidad lo ha hecho por “necesidad”.