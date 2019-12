Gianmarco se enfada con Kiko Hernández: "Estoy harto de tus ataques"

Una broma ha provocado el conflicto. Kiko Hernández ha comparado a Gianmarco con Ian (el chico con el que Macarena fue desleal a Rafa Mora) y la comparación no le ha gustado ni un pelo al italiano. Recordando que él no ha roto ninguna pareja porque tanto Adara como Hugo han reconocido en ‘GH VIP’ que su relación estaba mal antes de que entrara al reality, le ha dejado algo claro: “Estoy harto de tus ataques sin un mínimo de credibilidad”.

“No era mi culpa, que digas que me he puesto en una pareja cuando todos han dicho que estaba rota, no tiene sentido”, se ha quejado el exconcurante de ‘GH VIP’ pero Kiko Hernández se defendía, solo era una broma.