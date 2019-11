Gloria Camila desmiente que Kiko Jiménez sepa lo ocurrido en el conflicto de su familia, según Rafa Mora

Kiko Jiménez aseguró que se posicionaba del lado de Rocío Carrasco en el conflicto con Antonio David porque Gloria Camila, su ex, le contó la versión de los hechos. Rafa Mora, que no se lleva nada bien con Kiko porque lo considera un "mentiroso, traidor y trepa", tiene información que le desmiente: "Gloria Camila dice que es mentira y que jamás en la vida le ha contado lo que pasó". Sus palabras han creado un enfrentamiento entre ambos porque Kiko defendía su postura: "Yo conozco lo hechos y me posiciono porque tengo todo el derecho a hacerlo".