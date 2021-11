Gloria Camila: "Mi hermana Rocío Carrasco desapareció de un día para otro"

A pesar de que la segunda parte del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', estará centrado en su familia, la hija pequeña de Ortega Cano y de Rocío Carrasco ha asegurado estar muy tranquila: "No me da miedo la segunda parte del docureality", ha asegurado.

Sobre la demanda que le ha puesto a Rocío Carrasco, Gloria Camila ha querido dejar claro que su padre "no tuvo nada que ver". "Yo no he llamado a mi hermana porque llevamos 8 años sin hablar y desde la última vez que la vi no sé nada de ella. No me parece la vía fácil", ha dicho Gloria Camila. Un argumento que ha resultado en plató un tanto débil y que, en parte, contradice lo que tanto su padre, José Ortega Cano, como los Mohedano en bloque han dicho en muchas ocasiones de que es Rocío Carrasco la que cerró filas con ellos.