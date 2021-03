Naomi rompe a llorar tras ver los mensajes racistas de Francisco a su madre: “Yo no quiero ser la hija de este hombre”

Naomi pudo ver nuevos mensajes racistas y machistas que Francisco mandaba a su madre y no pudo contener las lágrimas: “¡Qué fuerte, de verdad!¡Qué fuerte! Es que no tengo ni palabras, la verdad… Yo con todo lo que he visto ya me basta para darme cuenta de la persona que es ”.

“¡Es increíble! No lo entiendo… no entiendo como una persona puede hablarle así a otra persona… y decir no sé que del gorila… ¡estoy flipando! Yo no quiero ser la hija de este hombre, la verdad es que no. Me decepciona muchísimo y me quita todas las ganas e ilusión de conocerlo, la verdad. Lo que estoy viendo me ayuda en darme cuenta de que no vale la pena que yo tenga el placer de conocer a mi padre cuando tiene este tipo de pensamientos. No merece la pena que siga intentando tener una relación con él”, admitía entre lágrimas Naomi.