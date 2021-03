‘Sálvame’ ha develado en directo los mensajes racistas, xenófobos y machistas que el cantante Francisco mandaba a la madre de su hija que no reconoce. Denia Apolinar ha vuelto al plató del programa para mostrar todos esos mensajes que Francisco le mandaba cuando ella solo intentaba reclamar la pensión de su hija, una pensión que, por entonces, ya llevaba 2 años sin pagar.

Pero el momento más emotivo sin duda fue cuando Naomi, la hija no reconocida de Francisco , entraba en directo por videollamada . La joven no pudo contener las lágrimas al ver esos mensajes racistas.

“Yo la verdad es que no se por donde empezar… se mezcla racismo, machismo… es todo absolutamente asqueroso, ¡es asqueroso! Me quedo sin adjetivos…”, comentaba Carlota Corredera incrédula y mientras Denia y su hija no paraban de llorar.