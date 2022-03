Matías, el presunto amante de Luis Rollán, descubre el montaje que ambos tenían en su relación: "Es todo mentira"

Sigue Telecinco EN DIRECTO

Matías Ferreira, el supuesto amante y presentador de Luis Rollán, llega al Sálvame para contar la verdad de su relación

El invitado cuenta las palabras que ha dicho sobre Jorge Javier, Anabel Pantoja y Belén Esteban, entre otros

Luis Rollán desveló en 'Secret Story' a través de su secreto que es "amante de un presentador" y su nombre es Matías Ferreira. Este uruguayo ha estado hoy en el plató de 'Sálvame' para destapar al colaborador de Mediaset y es que habla de él como "un falso, montajista y un traidor".

Matías Ferreira, supuesto amante de Luis Rollán, destapa la mentira de su relación

"Yo nunca he tenido nada con Luis, nunca estuve en Italia, no le conozco hace dos años en Barcelona. Trabajaba mucho en México, me voy a EEUU, le conozco de Instagram y nunca lo vi en mi vida. Es todo mentira, se me revuelve el estomago cuando se me relaciona con él", así ha querido reconocer Matías que hicieron un montaje de su relación y ha querido "pedir disculpas" por todo esto.

Las supuestas palabras del colaborador sobre Anabel Pantoja

El presentador ha entrado con una bolsa con las 'monedas de Judas' y la primera que ha salido es la de Anabel Pantoja, con la que asegura no tener nada en contra, pero si que ha querido desvelar lo que Luis Rollán decía de ella en la intimidad: "Me dijo que estaba muy enfadado con ella porque no le invitó a la hora con Omar y que cambia de novio como de calzoncillos". Algo a lo que ha querido contestar la colaboradora: "Hay una conversación con Luis que existe, estaba molesto, pero al final acercamos posturas".

¿Qué piensa Luis Rollán de Jorge Javier Vázquez? ¿Y de Belén Esteban?

Jorge Javier Vázquez podría haber sido otro de los damnificados por el colaborador y es que según cuenta el invitado habría dicho que "no iba a ir a esa obra de cuarta" sobre la actuación del presentador y habría dejado entrever ciertas cosas sobre el trabajo: "Supuestamente tú mandas aquí y gracias a él no tiene trabajo aquí". "No le tengo miedo, estoy cansado de tener advertencias de que si me siento en un plató me van a echar", asegura. Como también habría hablado de Belén Esteban, que ni siquiera ha podido reproducirlo en directo, no te pierdas su reacción.

El papel de Luis en la relación de Cristina Porta y Luca Onestini