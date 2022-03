Kiko Matamoros reprende a Anabel Pantoja sus palabras y termina discutiendo a gritos con Belén Esteban: "No te columpies"

Anabel Pantoja ha querido estar en el plató de 'Sálvame' para defender a su tía Isabel Pantoja tras las imágenes que se han dado con su entrada en los juzgados de Málaga, algo que no ha hecho que no sea su mejor tarde y lo que ha propiciado una fuerte bronca en plató.

La colaboradora ha mostrado su tremendo enfado por la situación que ha tenido que vivir la tonadillera, mientras Kiko Matamoros entiende que "ella lo haya pasado mal" pero quiere recalcar que no ha sufrido "ninguna agresión". Tras sus palabras, Anabel ha reaccionado: "Que se lo hagan a tu novia". Lo que ha enfadado al colaborador: "Deja a mi novia en paz, ¿sabes lo que me jodería que hicieran a un amigo mío? Lo que le han hecho a la señora del quiosco, que le han quitado 80.000 euros".

Belén Esteban, al escuchar estas palabras de Kiko Matamoros, no ha podido evitar interrumpir a gritos: "Perdona, cuando Toño se llevó lo que no era suyo, tú le defendías por cielo y tierra , sabiendo todo lo que me había hecho". Kiko se ha defendido de las declaraciones de su compañera y, ambos entre gritos, han protagonizado un tenso momento en plató.

"No te columpies", "me dijiste que me tenía que ir de España", "¿Me diste la razón? Anda ya", estas son algunas de las frases que se han dedicado entre ellos y que ha subido la temperatura entre todos los presentes del plató de Sálvame. Y es que no ha sido una tarde fácil y menos para Anabel, que se ha mostrado hundida con lo sucedido con su tía.