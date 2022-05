El homenaje de 'Sálvame' a Jesús Mariñas: el último adiós del programa y sus seres queridos al mítico periodista

Chelo García Cortés también ha querido estar en este día en directo en 'Sálvame' y se ha mostrado muy mal con la marcha de su amigo: "Para mí la muerte de Mariñas es la primera vez que me siento que me estoy quedando sola" . "Nos tienes a nosotros", le apunta Jorge Javier y la respuesta de la colaboradora ha arrancado las risas del presentador y de los presentes en plató. El presentador le ha dicho que "no le gusta que diga que está sola", ella se ha explicado ante esto y él ha reaccionado: "Te queremos aquí años y años".

El periodista y el fotógrafo se dieron el sí quiero tras 27 años de relación. Una decisión que tomó Jesús por su pareja, “tenía la obligación moral, amorosa y sentimental de pensar en el mañana de Elio, cuando yo ya no esté”. Además, es una forma de “reconocer la categoría humana de Elio”. Tras la boda, han sido cuatro años de amor incondicional, Elio no ha dudado en permanecer a su lado hasta el último momento, acompañando al cronista hasta el final. Jesús ha sido el gran amor de Elio y Elio el gran amor de Jesús.

La compañera de profesión de Jesús Mariñas, pudo despedirse ayer del periodista. Hoy no puede creer que su amigo ya no esté, “sé que había estado enfadadísima con él, pero ya no me acuerdo por qué”. María Eugenia Yagüe explica que el cronista tenía “momentos que era un poco irracional, cuando se le metía algo en la cabeza”. No duda en halagar a su pareja, Elio, el cual “hizo por acercarle a la gente, romper enemistades”. Según la periodista, el fotógrafo es “muy buena gente y muy conciliador, le hizo relativizar sus enfados, le templaba”.